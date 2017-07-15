Сотрудники центрального аппарата ФСБ арестованы по подозрению в вымогательстве взяток, сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, начальник одной из служб центрального аппарата ФСБ Андрей Кутернин и его заместитель Алексей Костенков получили около 500 тыс. рублей от руководителя частного охранного предприятия (ЧОП) за заключение с ним контракта на охрану объектов главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИДе РФ.

Полковник Костенко, задержанный во время передачи ему очередной взятки в размере 200 тыс. рублей, решил сотрудничать со следствием и поучаствовал в операции по разоблачению своего начальника.

Оба полковника арестованы Московским гарнизонным военным судом и отправлены в следственный изолятор (СИЗО). В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере группой лиц, занимающих госдолжности».

В свою очередь, ЧОП и ГлавУпДК при МИД России заключили договор стоимостью 113,9 млн рублей сроком на два года.