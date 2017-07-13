Старший следователь отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Александр Козлов арестован до 10 сентября по решению суда. Он обвиняется в покушении на получение взятки, сообщает пресс-служба Центрального райсуда Челябинска.

По версии следствия, с апреля по июль 2017 года Козлов намеревался через посредников получить взятку в особо крупном размере от лиц, в отношении которых он ранее расследовал уголовное дело.

Уточняется, что речь идет о сумме порядка 4 млн рублей. Довести до конца свой план он не смог, так как был задержан УФСБ по региону.