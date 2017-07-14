Власти Милана временно запретили использовать селфи-палки, пить напитки в стеклянных бутылках и торговать едой на улицах в рамках борьбы с «антисоциальным поведением» и загрязнением города. Об этом информирует издание Local Italy.

Запрет будет действовать в течение месяца — до 13 августа, но, как утверждает член совета безопасности итальянского города Кармела Роцци, при необходимости его могут продлить.

Распоряжение запрещает местным жителя и туристам «держать, нести, оставлять на земле, бросать любые стеклянные бутылки или контейнеры, банки и селфи-палки». Кроме того, власти запретили запускать хлопушки и фейерверки, а также торговать едой на улицах.

Ранее администрация Рима ввела запрет до 31 октября на продажу и употребление алкогольных напитков в общественных местах в ряде районов Вечного города в ночное время.