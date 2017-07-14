Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Роскомнадзор с просьбой рассмотреть возможность блокировки различных приложений для онлайн-знакомств на территории России. По его словам, данные приложения способствуют развращению молодежи и легализируют занятие проституцией.

«Они превратились из средств борьбы с одиночеством в легализованную, по сути, площадку для промискуитета и занятия проституцией», — цитирует Милонова его пресс-служба.

По словам депутата, в стране необходимо запретить Tinder, Badoo и многие другие аналогичные программы. Милонов считает, что около трети зарегистрированных пользователей оказывают «возмездные услуги сексуального характера».