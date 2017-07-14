Отделение общественных наук РАН может выдвинуть кандидатуру советника президента РФ академика РАН Сергея Глазьева на пост президента Российской академии наук. Об этом пишет ТАСС.

«Сергей Юрьевич (Глазьев) выдвинут уже, там также выдвинут Геннадий Яковлевич Красников и Владислав Яковлевич Панченко. И, по-моему, выдвинут также Александр Михайлович Сергеев», — сообщил агентству академик Александр Некипелов.

По его словам, кто-то из вышеперечисленных академиков будет выдвинут отделением. Заседание состоится 18 июля.

Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента РАН в настоящий момент являются академики Панченко, Сергеев и Красников.

Выборы президента РАН состоятся 25 сентября 2017 года