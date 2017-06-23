В пятницу в Госдуме состоится первое чтение законопроекта о выборах президента Российской академии наук (РАН), сообщает «Интерфакс».

Он предусматривает, что главу академии будут избирать большинством голосов общего собрания РАН, а не 2/3, как было раньше. При этом кандидатов будет утверждать правительство РФ, причем не более трех, а избранного победителя — президент РФ.

«Если президент страны утверждает избранного президента РАН своим указом, но он и своим указом может его освободить», — заявил и.о. президента РАН академик Валерий Козлов.

Избранный глава Академии заключит трудовой договор по форме, разработанной администрацией президента РФ.