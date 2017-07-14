Китай призвал другие государства не вмешиваться во внутренние дела страны под предлогом смерти правозащитника, нобелевского лауреата Лю Сяобо. Об этом заявил в пятницу глава китайского МИД Гэн Шуан.

«Мы призываем соответствующие государства уважать суверенитет Китая и не вмешиваться в его внутренние дела, используя единичный случай», — цитирует заявление представителя внешнеполитического ведомства КНР телеканал «360». Ведение дела Лю Сяобо относится к внутренним делам Китая, подчеркнул министр.

Гэн Шуан прокомментировал таким образом «неподобающие высказывания некоторых иностранных официальных лиц по поводу смерти Лю Сяобо, скончавшегося в результате болезни». По словам главы дипведомства, Китай — страна, где главенствует закон.

Лю Сяобо был осужден по обвинению в нарушении закона Китая, напомнил Гэн Шуан. Однако когда ему диагностировали рак печени, местные медицинские учреждения и соответствующие организации «из соображений гуманности и в соответствии с законом» предприняли все возможные усилия для его лечения, подчеркнул дипломат.

Напомним, лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо скончался накануне в возрасте 61 года. В 2009 году суд Пекина приговорил правозащитника к 11 годам тюремного заключения за «подстрекательство к свержению государственной власти».