Для лечения серьезной болезни у китайского правозащитника, обладателя Нобелевской премии мира Лю Сяобо пригласили экспертов из США и Германии.

Первая больница Китайского медицинского университета приняла решение по просьбе семьи Лю Сяобо и в соответствии с рекомендациями специалистов пригласить для лечения рака печени экспертов из США и Германии, сообщает «РИА Новости». Также для проведения консилиума по состоянию здоровья Лю Сяобо приглашены именитые специалисты из других стран.

Нобелевского лауреата освободили от наказания после того, как у него обнаружили рак печени последней стадии.