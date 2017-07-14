7–14 июля в объективе «Известий»
Ковчег с мощами Николая Чудотворца перед отправкой в Санкт-Петербург
Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита лидеров G20 в Гамбурге
Торжественный старт ралли «Шелковый путь — 2017» на Красной площади в Москве
В очереди к мощам Николая Чудотворца в Москве
Сотрудник поправляет флаги перед встречей президента РФ Владимира Путина и председателя Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера, которая состоялась в рамках саммита лидеров G20 в Гамбурге
Геммологическая лаборатория при Пробирной палате РФ
Рабочий на заводе по производству обвесов для вооружения «Зенит»
Презентация новой формы спецназа в Москве
День московского транспорта на ВДНХ
Посетители на смотровой площадке Останкинской телебашни
Участники третьего ночного велопарада в Москве
Пианист Денис Мацуев выступает на юбилее главного продюсера Театра мюзикла Давида Смелянского
Художник-мультипликатор, режиссер Юрий Норштейн выступает на пресс-показе выставки «Александр Тышлер. Игра и лицедейство» в ГМИИ им. А. С. Пушкина
Пассажирка ретроавтобуса, представленного на Дне московского транспорта
Режиссер Федор Бондарчук на дне открытых дверей киношколы «Индустрия» в кинотеатре «Октябрь»