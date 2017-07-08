День московского транспорта впервые прошел в столице
Парад автобусов, который прошел в столице в День московского транспорта
Ретроатмосферу на празднике создавали не только старые машины, но и актеры в костюмах разных эпох
Милицейский транспорт разных лет
Показательные выступления пилотажной группы столичного управления ГИБДД состоялись на ВДНХ в день праздника
Зрители собрались посмотреть на раритетные автомобили, несмотря на дождь
Водители полиции продемонстрировали свое мастерство
«Известия» желают читателям не унывать даже в такую дождливую летнюю погоду!
Зрители во время парада раритетных автобусов
В салонах ретроавтобусов проехались артисты
По оценкам организаторов, мероприятие могли посетить до 100 тыс. человек
Экспонаты пользовались успехом у самых юных посетителей