Мощи Николая Чудотворца проводили из столицы в Санкт-Петербург
Ранним утром в храме Христа Спасителя состоялся молебен в честь проводов мощей Николая Чудотворца в Санкт-Петербург
Молебен возглавил митрополит Истринский Арсений
Ковчег с мощами Николая Чудотворца в этом году впервые за 930 лет покинул папскую базилику города Бари
Святыня находилась в Москве с 21 мая
Жители из разных регионов страны специально приезжали в Москву, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца
В некоторые дни в Москве к святыне приходили до 48 тыс. человек
24 мая к мощам святителя Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя приложился президент России Владимир Путин
Николай Чудотворец — один из самых почитаемых святых христианского мира. Он считается покровителем путешественников, мореплавателей, сирот и заключенных
В Санкт-Петербурге святыню приняла Александро-Невская лавра
Жители и гости Санкт-Петербурга смогут поклониться святым мощам до 27 июля