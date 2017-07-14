Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартует в пятницу, 14 июля, с космодрома Байконур и доставит на орбиту 73 спутника, сообщили в Роскосмосе.

«Ракета-носитель «Союз-2.1а» должна вывести на околоземную орбиту головной блок с космическим аппаратом «Канопус-В-ИК», группой из 72 малых спутников и разгонным блоком «Фрегат», — говорится в сообщении Роскосмоса.

Пуск «Союза» запланирован на 9:36 мск 14 июля 2017 года.

На расчетную орбиту высотой в 500 км аппарат «Канопус-В-ИК» будет выведен в 10:38 мск. Как рассказали в «Главкосмосе», отделение малых спутников от разгонного блока будет происходить постепенно. Первые пять малых спутников отделятся после перехода на орбиту в 600 км, что произойдет в 12:02 мск, следующая партия из 19 аппаратов отделится примерно в 12:27 мск, остальные спутники будут выведены на орбите высотой в 470 км.

Разгонный блок должен войти в атмосферу Земли в 18:19 мск, после чего его затопят в акватории Индийского океана.