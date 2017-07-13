Французский лидер Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать диалог и переговоры с Россией. Президент Франции придает большое значение совместным действиям Парижа и Москвы на международной арене, заявил Макрон в четверг, 13 июля, по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Макрон отметил, что его взгляды не совсем совпадают со взглядами президента России, но «важно работать вместе, делиться информацией и искать решения».

«Это была важная встреча. Наши взгляды не во всем совпадают, но важно работать вместе, делиться информацией и искать решения», — приводит слова Макрона ТАСС. Политик добавил, что «с Россией у нас существуют не такого же рода отношения, как с США».

«Тем не менее это также давние отношения. Переговоры с Россией следует продолжать», — сказал президент Франции.