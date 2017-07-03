Президент Франции Эммануэль Макрон намерен выступить с предложением по снижению количества членов парламента страны на треть для того, чтобы повысить эффективность законодательной власти.

«Я намерен предложить снизить количество мест на треть», — заявил он в ходе своего выступления в понедельник перед членами парламента. По мнению французского лидера, в таком случае депутаты «будут менее многочисленными, но с более существенными ресурсами для работы».