Британская компания Vertu, известная как производитель самых дорогих в мире телефонов, закроет свой завод в Великобритании из-за финансовых проблем. Об этом информирует издание Financial Times.

Отмечается, что решение о ликвидации компании было принято после последней попытки руководства улучшить ее положение, снизив стоимость производимых телефонов с £10 тыс. ($13 тыс.) до £4–7 тыс. ($5–9 тыс.).

Закрытие завода Vertu приведет к утрате около 200 рабочих мест. На этом предприятии производилась отделка устройств с использованием дорогих материалов, в том числе натуральной кожи и драгоценных камней.

Как утверждает иточник издания, глава компании Хакан Узан сохранит лицензии на бренд, технологию и дизайн Vertu и попытается возродить производство.