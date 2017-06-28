Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против российской «дочки» LG за координацию цен на ряд смартфонов в РФ. Об этом представитель надзорного органа рассказал «РИА Новости».

Он пояснил, что дело в отношении «ЛГ Электроникс Рус» по признакам незаконной координации экономической деятельности.

По данным ФАС, компания использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров и контроля за ценами на ряд смартфонов LG. Кроме того, она получала отчеты о ценах от самих ритейлеров, которые также использовали «ценовых роботов».

Представитель ФАС пояснил, что более подробная информация будет предоставлена по итогам рассмотрения дела. Дата заседания комиссии будет назначена позднее.