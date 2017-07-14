На днях Совет Федерации одобрил закон, названный в народе законом о подкидышах. Внесены изменения в пенсионное законодательство, и теперь на получение социальной пенсии могут рассчитывать дети, оба родителя которых неизвестны.

Документ в Госдуму внесла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ноябре прошлого года, позже группа соавторов разрослась до 58 человек — депутатов и сенаторов.

Этот закон исправил ошибку 60-летней давности. С 1956 года появились пенсии по потере кормильца, но дети, чьи родители неизвестны, не попадали в поле зрения социального законодательства, пенсии таким детям не выплачивались, и сейчас, можно сказать, восстанавливается историческая справедливость.

Сенаторы комитета по социальной политике провели анализ региональных законодательств, каждый в своем регионе, который показал, что некоторые субъекты — например, Липецкая, Воронежская области и другие — пытались отрегулировать этот вопрос региональными правовыми актами. Там были приняты законы, на основании которых подкидышам начисляется пенсия наравне с получателями пособия по потере кормильца.

О принятии закона на федеральном уровне ставили вопрос Тюменская, Иркутская, Ленинградская и многие другие области, поскольку в регионах дело нередко доходило до суда. Конечно, суды первой инстанции обычно принимают решение в пользу ребенка, но были случаи, когда принимались и отрицательные решения — в сегодняшних экономических реалиях не все регионы могут самостоятельно выплачивать пенсии таким детям.

В итоге стало понятно, что решить проблему раз и навсегда можно корректировкой федерального законодательства.

Мы рассчитывали на то, что закон заработает уже с этого года, но обстоятельства не позволили это сделать. Дело в том, что к числу подкидышей, информация о которых находится в государственном банке данных сирот (живущих в детдомах), добавились те, которые находятся под опекой.

Кроме того, в процессе работы над документом пришлось решать проблему с крымскими детьми, чьи родители неизвестны. До конца 2014 года, когда на полуострове действовали украинские законы, подкидышам вписывали в свидетельства о рождении вымышленные имена родителей и потом ребенку приходилось всю жизнь доказывать, что это не его папа с мамой. Теперь в свидетельствах о рождении этих детей в соответствующих графах будут поставлены прочерки и они тоже смогут претендовать на данный вид пенсии.

До 2015 года, с которого Минобрнауки ведет реестр подкидышей, официально не учитывались дети, взятые под опеку до достижения ими трехмесячного возраста. Теперь они учтены, и это означает, что опекуны могут предъявить права на получение пенсии. Соответственно, количество детей возросло до 3980, а сумма расходов бюджета составит 480,873 млн рублей. К началу 2018 года количество детей может увеличиться.

Таким образом, детям, найденным или подкинутым, а также тем, кто был оставлен матерью, не предъявившей удостоверение личности, с 1 января 2018 года будет выплачиваться пенсия в размере 10 068 рублей. Она будет начисляться до 18 лет, а в случае дальнейшего очного обучения — до 23 лет. Днем возникновения права на указанную пенсию станет дата составления записи акта о рождении. Выплаты остановятся, если ребенка усыновят, уже с 1 числа следующего за усыновлением месяца.

Автор — председатель комитета Совета Федерации по социальной политике

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