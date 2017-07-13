Пушков прокомментировал законопроект Украины о реинтеграции Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что новый украинский законопроект о реинтеграции Донбасса «не имеет ни малейшего шанса». Об этом сенатор написал в своем аккаунте в Twitter.
«Законопроект о «реинтеграции Донбасса» есть полное и окончательное отторжение минских соглашений. И как таковой не имеет ни малейшего шанса», — написал Пушков.
Законопроект о"реинтеграции Донбасса» есть полное и окончательное отторжение Минских соглашений. И как таковой не имеет ни малейшего шанса.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 июля 2017 г.
Законопроект должен быть рассмотрен Верховной радой Украины осенью 2017 года. В проекте закона территории Донбасса называются «временно оккупированными», а Россия — агрессором.