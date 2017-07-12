Украинские СМИ обнародовали текст законопроекта о реинтеграции Донбасса. Документ планируется принять осенью 2017 года в ходе заседания Верховной рады.

В проекте закона отмечается, что решение об использовании армии в зоне военного конфликта в Донбассе для сдерживания «российской агрессии» может принимать президент Украины, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Авторы инициативы назвали в законопроекте территории Донецкой и Луганской народных республик «временно оккупированными».