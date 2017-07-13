Телекомпания CNN опубликовала видео встречи президента США Дональда Трампа с предпринимателями Аразом и Эмином Агаларовыми и американским продюсером Робом Голдстоуном, которая состоялась 15 июня 2013 года в Лас-Вегасе.

Видеозапись была сделана в преддверии конкурса красоты «Мисс США», когда Трамп объявил о планах провести конкурс красоты «Мисс Вселенная — 2013» в Москве. Телеканал приводит данные кадры в качестве подтверждения наличия дружественных отношений между Трампом и Агаларовыми. Более того, на одном из фрагментов Трамп называет предпринимателей «самыми могущественными и богатыми людьми в России».

По мнению телекомпании, видео связывает Дональда Трампа с организаторами встречи его сына и российского адвоката Натальи Весельницкой. Ранее Дональд Трамп-младший опубликовал электронную переписку с Робом Голдстоуном о встрече с Весельницкой. Сын американского лидера отметил, что Эмин Агаларов просил Голдстоуна организовать встречу с Трампом-младшим «по поводу чего-то очень интересного». После этого продюсер пишет, что неназванный представитель российских властей «предложил предоставить предвыборному штабу Трампа некие официальные документы и информацию, которая позволит выступить с обвинениями против Хиллари в связи с ее делами с Россией и будет очень полезна» Дональду Трампу.