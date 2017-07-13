История в датах: 13 июля
13 июля 1930 года начался первый чемпионат мира по футболу. Соревнования прошли в Уругвае — из-за его отдаленного расположения участие в них приняли всего 13 команд. Первыми чемпионами мира стали хозяева-уругвайцы. На фото: вид на стадион «Сентенарио» в Монтевидео, построенный специально для турнира
13 июля 1993 года боевики напали на 12-ю заставу Московского погранотряда на таджикско-афганской границе. Российские пограничники 11 часов сдерживали атаки нападающих. На фото: развалины заставы, напоминающие о трагедии
13 июля 1871 года в Лондоне состоялась первая Всемирная выставка кошек и котов, в которой приняли участие 170 кошек 25 различных пород. О событии написали все ведущие британские газеты
13 июля исполняется 75 лет американскому актеру Харрисону Форду. За свою карьеру актер был четыре раза награжден премией «Золотой глобус», номинировался на «Оскара» и другие престижные кинопремии. Форд прославился своими ролями в серии фильмов об Индиане Джонсе, «Звездных войнах» и других. На фото: Форд в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы» в 1984 году
13 июля исполняется 73 года Эрно Рубику. Венгерский инженер прославился благодаря своим объемным головоломкам и игрушкам, самой знаменитой из которых стал «Кубик Рубика». На фото: Эрно Рубик в 1980 году
13 июля 1908 года в Лондоне официально открылись IV Олимпийские игры. В них приняли участие 2008 спортсменов 22 разных дисциплин. На фото: американский атлет Джон Хейс в финальном матче марафонской гонки