История в датах: 11 июля
11 июля ежегодно отмечается Всемирный день народонаселения. В этот день в 1987 году численность населения Земли превысила 5 млрд человек
11 июля 1995 года произошло одно из самых трагических событий войны в Югославии — геноцид в Сребренице, в ходе которого было убито более 8000 мужчин из числа боснийских мусульман. На фото: женщина во время церемонии перезахоронения жертв в 2015 году
11 июля 1990 года в СССР прошла первая Всесоюзная политическая забастовка шахтеров. На фото: шествие бастующих горняков по улицам Воркуты
11 июля 1975 года в Северо-Западном Китае неподалеку от города Сиань было обнаружено более 8000 древних статуй-воинов знаменитой «Терракотовой армии» Цинь Шихуанди
11 июля 1998 года в Москве открылись Первые Всемирные юношеские игры. Соревнования в официальной программе прошли по 15 видам спорта, в них участвовали 4676 спортсменов-юниоров
11 июля 1934 года родился Джорджио Армани — знаменитый итальянский модельер и предприниматель. На фото: Армани во время показа осенне-зимней коллекции на Неделе высокой моды в Париже в 2016 году