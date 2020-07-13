История в датах: 13 июля

13 июля 1942 года родился американский актер Харрисон Форд. За свою карьеру актер был четыре раза награжден премией «Золотой глобус», номинировался на «Оскара» и другие престижные кинопремии. Форд прославился своими ролями в серии фильмов об Индиане Джонсе, «Звездных войнах» и других. На фото: Форд в фильме «Индиана Джонс и Храм судьбы» в 1984 году