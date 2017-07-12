Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту убийства жителя Москвы на территории Абхазии, сообщила помощник главы столичного ГСУ СК Юлия Иванова.

«По поручению руководителя ГСУ СК по Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по факту убийства на территории Абхазии гражданина России Андрея Кабанова», — пояснила представитель следственных органов.

Тело потерпевшего с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне в устье реки вблизи одного из сел республики. Отмечается, что Андрей Кабанов находился в Абхазии на отдыхе вместе со своей семьей. Устанавливаются родственники погибшего и возможные свидетели инцидента.

Ранее сообщалось, что двое преступников в масках с огнестрельным и холодным оружием напали на группу отдыхающих из Москвы в устье реки Аапста Гудаутского района в Абхазии. Андрею Кабанову было нанесено два ножевых ранения в грудную клетку, он скончался в больнице. При этом в Генпрокуратуре Абхазии отметили, что нападавшие похитили его супругу и семью Чижиковых, отдыхавших вместе с ними.