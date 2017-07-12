Поправки в Налоговый кодекс РФ, облегчающие ведение отчетности для индивидуальных предпринимателей, вступят в силу осенью, сообщил в среду президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

Законопроект о внесении соответствующих дополнений был разработан ТПП. «Изменения вступят в силу по истечении одного месяца со дня опубликования текста закона, то есть, предположительно, осенью», — приводит пресс-служба объединения предпринимателей слова Сергея Катырина.

Согласно тексту документа, индивидуальные предприниматели, зарегистрировашиеся в период с 1 по 31 декабря, могут не отчитываться за этот период — он будет присоединен к следующему году. Кроме того, при регистрации не более чем за 10 дней до конца квартала предприниматели не будут отчитываться за указанный период, его также присоединят к следующему кварталу.

По данным ТПП, общее число индивидуальных предпринимателей сейчас составляет более 3 млн человек.