Придать импульс росту российской экономики может не только повышение производительности труда, которое является приоритетом для Минэкономразвития, но также малый и средний бизнес, борьба с коррупцией и развитие сельского хозяйства. Об этом свидетельствует исследование РАНХиГС о драйверах и барьерах для роста ВВП, направленное в правительство.

Опрошенные РАНХиГС экономисты считают, драйверами роста ВВП являются развитие и поддержка малого и среднего бизнеса, борьба с коррупцией и развитие сельского хозяйства. Повышение производительности труда занимает лишь седьмую строчку в рейтинге способов ускорения роста ВВП.

Абсолютным лидером в списке «тормозов» роста стали коррупция и теневая экономика. Это отметили 60% опрошенных экспертов. Второе место заняла инфляция, несмотря на ее замедление до рекордных 4,4% в июне.

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