Режим Петра Порошенко вскоре потерпит фиаско, а значит, у опальных украинских политиков появится шанс вернуться на родину. Об этом «Известиям» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров. По его словам, ему бы очень хотелось возвратиться домой и у него даже есть план, как это сделать. Однако для этого в Киеве сначала должны произойти коренные изменения. Эксперты сходятся во мнении, что власть в Киеве действительно может поменяться очень скоро.

Всё больше украинских политических сил выступают за изменение законодательства. Значительная часть депутатов рады требует от украинского лидера не препятствовать принятию закона об импичменте, который бы на практике регулировал процедуру отставки. Украинцы выражают недовольство тяжелой социально-экономической ситуацией, а в кулуарах киевских властных структур ходят разговоры о возможной отставке правительства.

— Всё идет к тому, что режиму Петра Порошенко осталось недолго, вскоре возможны перемены, — сказал «Известиям» Николай Азаров.

Украинский политик признался, что думает о возвращении в страну, однако нынешние условия пока этого не позволяют, поскольку сейчас Украину захлестнули «террор, запугивание инакомыслящих, расправы над оппозицией». Впрочем, по его мнению, в последнее время появляется всё больше признаков того, что политический ветер в Киеве резко сменит направление.

— Естественно, мне хотелось бы вернуться. У меня есть определенные планы по возвращению в любом случае. Я не думаю о каких-то должностях, а думаю о том, чтобы на Украине восстановился конституционный порядок и можно было бы свободно вернуться, не опасаясь политических преследований, которые сейчас против меня и моих товарищей и коллег развернуты. Легально это сделать пока нереально, — подчеркнул Николай Азаров.

Экс-президент Украины Виктор Янукович и экс-премьер Николай Азаров разными путями пытаются доказать, что в феврале 2014 года в Киеве произошел госпереворот. В конце 2016-го Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск Комитета спасения Украины, председателем которого является экс-премьер, и признал февральские события в Киеве госпереворотом. Сейчас комитет собирается подать иск в одну из международных инстанций, чтобы доказать факт путча на мировом уровне. Виктор Янукович также заявил, что собирается добиваться через суд раскрытия всей правды о майдане.

Как пояснил Николай Азаров, пока его команда и команда бывшего президента работают над этим вопросом порознь, но не исключил объединения усилий в будущем.

— Возможно, на каком-то этапе мы встретимся и обсудим совместные позиции, — заключил экс-премьер.

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов пояснил «Известиям», что сегодня передача власти демократическим путем на Украине невозможна, и в стране снова зреют революционные настроения. По мнению политолога, Петр Порошенко и его команда «с первых дней понимают, что являются временщиками, и ведут себя соответствующим образом».

— Рано или поздно, а скорее рано — им придется бежать с Украины. Они к этому активно готовятся. На Украине сейчас не хватает лишь организующей революционной силы. Но она может появиться, как уже неоднократно было, на гребне оппозиционных настроений. В стране отсутствует механизм смены власти демократическим путем, поэтому все стороны политической борьбы готовятся к силовому противостоянию, даже если всё будет подано под соусом выборов, — сказал эксперт.

Сейчас на Украине активно обсуждается возможное принятие закона об импичменте президенту. Всё больше политических сил выступает с заявлениями, что народ должен иметь право попросить лидера государства на выход, если тот потерял доверие и не справляется со своими обязанностями. Одним из последних с призывом узаконить импичмент выступил лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

По мнению Владимира Корнилова, Николаю Азарову и Виктору Януковичу стоит действовать решительнее, «чем во время майдана». Тот факт, что в феврале 2014 года в Киеве произошел госпереворот, очевиден, однако решение международного суда в пользу бывших украинских лидеров будет иметь свои последствия. Политолог уверен, что «Янукович и Азаров сделают всё, чтобы обелить свое имя в Европе и Америке» и вывести себя и своих коллег из-под санкций.