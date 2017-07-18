Росалкогольрегулирование настаивает на сокращении времени хранения изъятого нелегального алкоголя, которое сегодня может доходить до двух лет. Служба предлагает внести поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые позволят следователям решать вопрос об уничтожении вещественных доказательств в виде изъятого спиртного уже на десятый день после возбуждения дела. Сейчас РАР тратит 20 млн рублей в месяц на хранение изъятого нелегального алкоголя. Производители уверены, что вещественные доказательства могут понадобиться в ходе судебных разбирательств. Согласны с ними и опрошенные «Известиями» юристы — по их мнению, нелегальный алкоголь следует хранить до оглашения решения суда.

Росалкогольрегулирование (РАР) подготовило предложения по внесению изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые предоставят дознавателям и следователям право на стадии предварительного расследования (то есть досудебного производства) в течение 10 дней с момента возбуждения уголовного дела направить в суд ходатайство об уничтожении вещественных доказательств в виде изъятой из незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом заявил замглавы службы Владислав Заславский на заседании коллегии РАР 23 июня, следует из материалов Росалкогольрегулирования.

— Подобные изменения позволят определять судьбу продукции, признавая ее подлежащей уничтожению, уже на стадии рассмотрения дела, до вынесения решения суда, что позволит исключить необходимость длительного хранения данных вещественных доказательств в рамках рассматриваемого судом дела либо незавершенного уголовного дела, — подчеркнул чиновник.

Из материалов РАР следует, что для уничтожения продукции и предметов, а также утилизации основного технологического оборудования, изъятых из незаконного оборота, требуется решение суда, при этом некоторых решений судов РАР ждет до двух лет. По словам Владислава Заславского, только на хранение изъятых оборудования, алкоголя и автотранспорта в ожидании решений судов тратится более 20 млн рублей ежемесячно, и эта сумма постоянно растет.

Ст. 25 закона «О госрегулировании производства и оборота этилового спирта…» указывает, что незаконное производство нелегальной алкогольной продукции должно быть пресечено — речь может идти о производстве без соответствующей лицензии на него, не маркированной, не соответствующей госстандартам и техусловиям, не зафиксированной в системе ЕГАИС либо не имеющей документов продукции. При обнаружении нелегальную продукцию изымают, а далее хранят до решения суда. Алкогольная продукция после проведения исследований передается по решению суда на уничтожение, утилизацию либо реализацию, сказано в ст. 82 Уголовно-процессуального кодекса.

Прежде всего следователи проводят экспертизу алкоголя, которая может дать понимание о ее составе, пояснил адвокат МКА «Клишин и партнеры» Андрей Шугаев. Далее продукция на протяжении всех следственных действий хранится в качестве вещественных доказательств на государственных или арендованных для этих нужд складах, уточнил председатель МКА «Александр Тонконог и партнеры» Александр Тонконог. Он напомнил, что ранее глава МВД России Владимир Колокольцев предлагал уничтожать изъятую контрафактную алкогольную продукцию, «которой буквально забиты склады», без решения суда.

Андрей Шугаев уверен, что вещественные доказательства должны храниться до вынесения приговора по делу. Он напомнил, что следователи и сейчас могут подавать подобные ходатайства об уничтожении нелегальной продукции после проведения экспертиз. Сами экспертизы могут занять существенное время из-за большого объема продукции. Следователи обычно не подают ходатайств на уничтожение, чтобы не рисковать лишний раз, подобные решения обычно не принимаются до вынесения приговора судом, пояснил Александр Тонконог.

В пресс-службе крупного производителя алкогольной продукции «Татспиртпрома» предложения РАР считают необоснованными, «так как в стадии расследования могут возникнуть сомнения обеих сторон, и в связи с отсутствием вещественных доказательств дело может прекратиться вообще».

В Росалкогольрегулировании не уточнили, о поправках в какие именно статьи Уголовного кодекса идет речь.

— Это вопрос государственной политики и компетенция министерства финансов, — отметили в службе.

В Минфин эти предложения не поступали, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

В МВД, Минюсте и Следственном комитете комментариев не предоставили.