Росалкогольрегулирование внедряет риск-ориентированный подход при проверках производителей алкоголя, оптовых и розничных продавцов. Субъекты, деятельность которых служба отнесет к низкой категории риска, будут проверяться не чаще, чем раз в три года. Предприятия «высокой категории опасности» будут инспектировать ежегодно. Эксперты подчеркивают, что сегодня «болевыми точками» алкогольного рынка являются производители нелегального спирта и незаконная розница.

Из доклада Росалкогольрегулирования (РАР) об осуществлении государственного контроля (надзора) за 2016 год, с которым ознакомились «Известия», следует, что служба внедряет риск-ориентированный подход при организации инспекции лицензиатов (производителей и продавцов спиртного). Для повышения эффективности деятельности службы и начала работы по новым правилам в части надзора РАР в конце 2016 года приказом утвердило концепцию развития системы управления рисками службы до 2020 года, а также план соответствующих мероприятий.

— В настоящее время Росалкогольрегулированием разработаны критерии отнесения деятельности юридических лиц, осуществляющих лицензируемые виды деятельности, к определенной категории риска, — сообщил глава службы Игорь Чуян на заседании коллегии РАР в июне 2017 года. — В зависимости от этих критериев деятельность лицензиатов будет делиться на категории риска: высокий, средний, низкий.

Периодичность и количество проверок будут зависеть от категории опасности — раз в год будут подвергаться инспекции компании, деятельность которых отнесена к высокой категории опасности. Предприятия «низкой категории опасности» будут проверятся не чаще чем раз в три года, подчеркнул Игорь Чуян. Он уточнил, что участники рынка могут обжаловать отнесение их к той или иной категории риска.

РАР выделяет следующие критерии, которые повлияют на определение категории риска: стоимостный показатель (соотношение отпускной цены алкогольной продукции и размера косвенных налогов — НДС и акцизов), своевременность уплаты налогов в бюджеты РФ, количество ранее выявленных нарушений в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изменение местонахождения организации, а также — соотношение объема оборота продукции к площади используемых складских помещений.

Под инспекцию РАР по новым правилам попадут производители этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также продавцы спиртных напитков. По данным службы на 2017 год, почти 75% лицензий приходится на оборот алкоголя — в основном это продавцы (оптовые и розничные) и перевозчики этилового спирта. Оставшаяся доля приходится на производителей. Почти 8% из них изготавливают спиртные напитки, столько же — винодельческую продукцию, почти 7% — спиртосодержащую, еще 3% производят этиловый спирт.

Из плана проверок службы на 2017 год следует, что под надзор РАР попадут почти 300 компаний, а по форме проведения проверки будут делиться на документарные и выездные.

Исполнительный директор Ассоциации компаний розничной торговли Владимир Ионкин считает, что новый подход РАР — положительное решение для всех, так как легче определить болевые точки и контролировать их, чем пытаться проверять всех подряд. Он выделил лишь один риск при новой системе проверок — просчитаться и не учесть какой-либо фактор при риск-оценке компании.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что контроль следует направить в сегмент производства спирта и нелегальной розницы, потому что в легальной рознице незаконного алкоголя уже нет после внедрения ЕГАИС.

— Производство спирта уже начали оценивать по косвенным признакам. Например — как заводы расходуют электроэнергию и газ с учетом необходимых затрат ресурсов на заявленное изготовление продукции. Также следует учесть географический принцип: Московская, Ленинградская области и Кавказ ранее лидировали в нелегальном производстве. Нелегальную розницу можно проверять полностью, включая непрофильную, — сейчас можно встретить алкоголь в торговой точке под вывесками «Семена», «Похоронные услуги», — сказал эксперт.

Риск-ориентированный подход к проверкам сейчас практикуется и другими ведомствами, например Роспотребнадзором. Служба установила шесть уровней риска, наименьший из которых освобождает от плановых проверок. При этом в 2017 году число субъектов, которые подвергнутся проверке, по сравнению с 2016 годом существенным образом не изменилось.