Страсти по Уимблдону
Датчанка Каролина Возняцки улыбается после победы в матче третьего круга против Анетт Контавейт из Эстонии. Игра продолжалась 2 часа 1 минуту
Победитель пяти турниров ATP в одиночном разряде Роберто Баутиста Агут, который в напряженном матче обыграл японца Кея Нисикори
Анжелика Кербер из Германии во время брейка в матче против американки Шелби Роджерс, встреча закончилась поражением американской спортсменки
Хизер Уотсон из Великобритании радуется успеху в матче третьего круга — она одержала верх над Викторией Азаренко из Белоруссии
Стив Джонсон из США не смог сдержать эмоций после поражения от Марина Чилича из Хорватии
Дастин Браун из Германии после подачи в матче с британцем Энди Марреем
Испанец Рафаэль Надаль, который ведет серию из 28 успешных сетов на турнирах «Большого шлема», в поединке с российским теннисистом Кареном Хачановым — после разгромной первой партии Хачанов смог сократить разрыв и окончить поединок достойно
Россиянка Светлана Кузнецова ликует после победы над другой российской теннисисткой, Екатериной Макаровой
Игровой момент в матче японского спортсмена Кэя Нисикори против Роберто Баутисты Агута из Испании
Бывшая первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии радуется победе над чехом Адамом Павласеком
Екатерина Макарова в матче против соотечественницы Светланы Кузнецовой во втором круге женского одиночного разряда — поединок окончился поражением Макаровой
Джоанна Конта из Великобритании сразу после победы в матче против Донны Векич из Хорватии