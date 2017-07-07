Гонки с быками в испанской Памплоне
Энсьерро в Памплоне — самое известное в Испании. На фото: участники во время запуска быков на улицы города
Уличные музыканты в праздничной процессии
Длина дистанции для забега составляет 1 км, весь маршрут огораживают деревянными заборами. При желании участники могут пробежать только часть пути — именно так обычно поступают местные жители
Один из зрителей во время энсьерро
Забег с быками часто заканчивается травмами и даже человеческими жертвами. Больше всего людей — около 200 — пострадали в 1924 году, тогда же быки растерзали 13 человек
Энсьерро проводится в дни празднования недели святого Фермина — на время фиесты его статую выносят на улицы города
Участниками забега чаще всего становятся члены местных обществ любителей корриды и иностранцы, которых обычно оказывается больше половины от общего числа бегунов
Большая часть пострадавших — не подготовленные к мероприятию туристы
Энсьерро длится около четверти часа, маршрут заканчивается на центральной площади, где зрители могут поиграть с молодыми телятами
Медальон с изображением святого Фермина, в честь которого был назван главный городской праздник