Уимблдон. Первый круг
Дастин Браун (Германия) во время матча против португальца Жоана Соузы — в третьем сете немецкий игрок ямайского происхождения в падении достал сложнейший мяч, вырвав у противника победу
Матч между Жилем Мюллером (Люксембург) и Мартоном Фучковичем (Венгрия) в рамках первого раунда турнира Уимблдон — матч закончился победой Мюллера
Елена Остапенко (Латвия) празднует победу в первом матче против Александры Саснович (Белоруссия)
Александр Бублик (Казахстан) во время матча с британцем Энди Марреем (Великобритания)
Хизер Уотсон (Великобритания) с соперницей Мариной Заневской (Бельгия) после победы, одержанной британкой в первом раунде
Петра Квитова (Чехия) во время матча с Йоханной Ларссон (Швеция), поединок окончился победой Квитовой
Марин Чилич (Хорватия) пожимает руку Филиппу Кольшрайберу (Германия) после победы в первом раунде
Испанец Рафаэль Надаль во время матча против австралийца Джона Миллмана, матч закончился победой знаменитого испанского игрока
Герцогиня Кембриджская аплодирует после победы британца Энди Маррея, одержавшего верх над казахстанцем Александром Бубликом
Элина Свитолина (Украина) во время матча с австралийкой Эшли Барти, встреча закончилась победой украинской теннисистки
Кэмерон Норри (Великобритания ) во время матча против Жо-Вилфрида Цонга (Франция), встреча закончилась победой французского игрока
Японский теннисист Кэй Нисикори во время матча с итальянцем Марко Чекчинато, в котором японец одержал победу
Зрители во время проведения турнира в Уимблдоне, Лондон
Энди Маррей (Великобритания) во время матча против казахстанского теннисиста Александра Бублика, матч окончился победой Маррея
Австралийцу Нику Кирьосу оказывают медицинскую помощь на поле, после того как он получил травму во время встречи с французом Пьер-Югом Эрбером. Из-за травмы игрок не смог доиграть матч
Ник Кирьос (Австралия) во время матча против Пьер-Юга Эрбера (Франция) незадолго до травмы