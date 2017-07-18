«Союзмультфильм» входит в новый этап своего развития. Киностудия собирается переехать в новое здание, на базе которого должен возникнуть технопарк «Дом российской анимации». Кроме того, по словам директора Бориса Машковцева, в этом году «Союзмультфильм» планирует запуск шести сериалов и около 20 короткометражных фильмов общим хронометражом 130 минут. Студия уже подала заявку на финансирование в Министерство культуры.

Сегодня «Союзмультфильм» работает над продолжением популярных мультфильмов, но, как подчеркивает Борис Машковцев, в планах киностудии много других проектов.

— Мы планируем продолжать и развивать те проекты, которые до сих пор популярны и входят в «золотую коллекцию» «Союзмультфильма», — рассказал «Известиям» глава студии. — Например, мы работаем над продолжением истории героев «Простоквашино», а также приключений попугая Кеши. В сотрудничестве с Wizart Animation мы уже сняли 12-минутную серию «Котенка с улицы Лизюкова» в формате 3D. В то же время «Союзмультфильм» также находится в постоянном поиске новых проектов и идей, чтобы студия ассоциировалась не только с Золотой коллекцией. В основном мы будем ориентироваться на оригинальный контент.

На прошедшем недавно кинорынке в Анси, который идет параллельно со знаменитым анимационном фестивалем, «Союзмультфильм» уже представил несколько своих проектов. Среди них — полнометражная кукольная «Гофманиада» Станислава Соколова, работа над которой велась больше 10 лет. Кроме того, киностудия показала материалы по двум новым сериалам — «Дом оранжевой коровы» и «Рассказы Фике», сюжет которых пока держится в секрете.

— «Дом оранжевой коровы» — это идея, которая уже несколько лет пыталась превратиться в сериал, — сообщил Борис Машковцев. — Теперь она оказалась в руках «Союзмультфильма», и мы рассчитываем осенью запустить производство первых 10 серий. Это будет двухмерный сериал в технике перекладной анимации. Что касается «Рассказов Фике» — это костюмный проект с историческим фоном. Сейчас в порядке эксперимента мы запустим две короткометражные пилотные серии и посмотрим, что из этого получится. В зависимости от их удачи или неудачи мы примем решение о том, будем ли снимать дальше.

В числе запущенных проектов — и два эпизода традиционной «Веселой карусели». Впервые этот анимационный альманах вышел еще в 1969 году, а в следующем году должен появиться юбилейный, 50-й, выпуск.

Сейчас «Союзмультфильм» переезжает в новый дом на улице Академика Королева, где оборудован современный технологический комплекс. Все производственные цеха должны переехать к сентябрю этого года. Помимо самой киностудии, здесь разместятся около 20 других, малых и средних, анимационных компаний. По итогам встречи с аниматорами 31 мая президент России Владимир Путин уже дал поручение правительству совместно с московскими властями обеспечить создание анимационного технопарка на базе «Союзмультфильма» к февралю 2018 года.

— Я очень рад, что новый дом «Союзмультфильма», которого он так долго ждал, станет домом и для многих частных студий — как малых и начинающих, так и больших, которые благодаря такому сожительству смогут расширить свои проекты и более эффективно развиваться, — сказал президент Ассоциации анимационного кино Илья Попов. — Если раньше «Союзмультфильм» был единственной госстудией-монополистом, то сегодня он становится центром притяжения для множества авторских коллективов, с которыми сможет реализовать различные госпроекты. Это самый яркий пример непрямой государственной поддержки частной инициативы. В других странах подобных технопарков много, в России до сих пор не было ни одного.

Илья Попов подчеркнул, что проект Дома российской анимации разрабатывался совместно с ассоциацией («Союзмультфильм» был одним из учредителей АКК) и все ее члены, около 40 компаний, намерены участвовать в работе технопарка. Предполагается, что, помимо производственного центра, Дом российской анимации станет и образовательной площадкой с курсами по повышению квалификации.

— Сама студия «Союзмультфильм» продолжает жить и развиваться и входит в новый этап своего развития с новой, профессионально сильной командой , — подчеркнул Илья Попов. — Глава правления Юлиана Слащева имеет большой опыт работы на телевидении, директор Борис Машковцев — в анимации. Я знаю, что к участию уже приглашены многие яркие и интересные коллективы, уже запущен большой пул новых проектов.

Руководство «Союзмультфильма» обновилось совсем недавно. В начале года пост председателя правления заняла экс-гендиректор «СТС Медиа» Юлиана Слащева. В апреле исполняющим обязанности директора был назначен Борис Машковцев, бывший глава студии «Аэроплан» и соавтор популярного анимационного проекта «Фиксики». В июле он был утвержден в должности директора.