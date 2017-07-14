Киностудия «Союзмультфильм» выпустит новые серии популярных советских мультсериалов «Простоквашино», «Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав», сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Как отметили представители ведомства, студия в этом году планирует запустить производство 5–7 сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию.

«Это «Пластилинки» и «Оранжевая корова», уже запущенный в производство сериал «Богатырята», а также «Зебра в клеточку» и «Простоквашино». Также в планах у студии «оживить» мультсериалы «Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав», — пояснили в министерстве.

Ранее в пятницу по итогам конкурса на должность директора «Союзмультфильма» был назначен Борис Машковцев, который с 26 апреля этого года исполнял обязанности директора.