Главой «Союзмультфильма» стал ранее исполнявший обязанности директора студии Борис Машковцев. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба «Союзмультфильма».

«Борис Машковцев, с 26 апреля 2017 года исполняющий обязанности директора киностудии, прошел все этапы официального конкурса, организованного Министерством культуры РФ, и утвержден на должность директора киностудии «Союзмультфильм», — указано в сообщении на сайте студии.

Отмечается, что Борис Машковцев работает в составе правления киностудии с начала текущего года. В качестве приоритетных целей он выдвигает повышение эффективности работы студии, формирование портфеля разнообразных проектов, в том числе авторское короткометражное, сериальное и полнометражное анимационное кино, а также развитие сотрудничества с другими российскими и зарубежными студиями.

Кроме того, на должность креативного продюсера по короткометражной анимации на киностудию назначен Михаил Алдашин, который руководил киностудией с 2013 по 2016 год.