Свои планы по исследованию космического пространства на ближайшие два десятилетия презентовал Китай.

Автор программы космических исследований — конструктор Ли Чуньлай, презентация состоялась на Конференции по глобальному исследованию космоса в Пекине, отмечает «Лента.ру».

Как следует из данных презентации, КНР отправит вездеход на Марс в 2010 году, затем внимание ученых Китая будет обращено на околоземные астероиды. Примерно в 2030 году Поднебесная отправит с Марса на Землю образца грунта.

Затем межпланетная китайская станция направится к Ганимеду — крупнейшему спутнику Юпитера и в Солнечной системе. Данные программы уже утверждены, проходит процесс согласования отправка зонда к Урану, отмечается в сообщении.