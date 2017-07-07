Первая в мире генно-модифицированная клонированная собака выведена в Китае. Об этом заявили в китайской компании Sinogene.

Первая в мире клонированная из соматической клетки собака — щенок бигля — родилась 28 мая. Животное получило кличку Лун Лун. Выведено оно было методом нокаута гена. Как отмечает «РИА Новости», это метод молекулярной генетики, в котором из организма либо удаляются, либо делаются неработоспособными заданные гены.

Как сообщает телеканал «360», Китай оказался второй страной после Южной Кореи, в которой ученые смогли освоить этот способ клонирования.