Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что выступает против идеи взимания сборов с россиян за отдых вне России.

«Федеральное агентство по туризму против введения каких-то ни было сборов за выезд наших граждан с целью отдыха за рубеж», — заявил Сафонов «Известиям», комментируя инициативу депутата из Ленинградской области.

Парламентарий предложил брать с жителей России до 100 рублей в сутки, если они едут отдыхать в другие страны.

«Право свободного путешествия за рубеж закреплено Конституцией нашей страны. И мы считаем не нужным его ограничивать», — отметил Сафонов в беседе с «Известиями».