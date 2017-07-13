Банки научились наживаться на операциях в торговых точках. Устанавливая терминалы для безналичной оплаты товаров и услуг в магазинах, некоторые кредитные организации неверно указывают Merchant Category Code (MCC — четырехзначный номер, классифицирующий вид деятельности магазина при оплате по банковским картам). MCC позволяет идентифицировать торговые точки в определенной категории (например, «еда» или «развлечения»), списывать комиссию за проведение транзакции и начислять владельцам кредиток повышенный кешбэк («возврат денег» — программа лояльности, стимулирующая клиента осуществлять покупки посредством пластиковой карты). Из-за неверного указания кода банк, владеющий POS-терминалом, зарабатывает с каждой покупки 1,2% вместо 0,5%. В итоге пострадавшими оказываются выпустившая карту кредитная организация, которая недополучает комиссию от торговых операций, и граждане, на чьи кредитки возвращается в 3–10 раз меньше кешбэка.

Об этом «Известиям» рассказали представители крупнейших российских банков (Райффайзенбанк, Юникредитбанк, банк «Ак Барс» и Россельхозбанк). По словам экспертов, банкам-эмитентам нужно сообщать о подобных нарушениях платежным системам. Гражданам же, в свою очередь, стоит контролировать, какой процент они получают на карту с покупок, и в случае недоначислений информировать банк, выпустивший карту.

Суть проблемы, о которой «Известиям» рассказали в крупнейших банках из топ-30 по активам, в следующем. Платежные системы, стимулируя безналичную оплату, устанавливают для некоторых категорий торговых точек льготы по оплате предоставляемых ими услуг. Это в первую очередь фастфуд, супермаркеты, детская одежда. Речь идет о так называемой interchange — комиссии, уплачиваемой платежной системе, часть которой она затем переводит банку-эмитенту. Как правило, interchange составляет 1,5%, для льготных категорий товаров — 0,8%. Банки, неверно указывающие МСС, могут вместо «спортивных товаров» установить, например, категорию «супермаркет» и заработать на льготах.

Стандартная же комиссия, которую взимает с торговой точки банк, установивший POS-терминал, составляет 2% от суммы каждой операции. Из них банк оставляет себе 0,5%, а 1,5% отдает платежной системе, которая производит отчисление эмитенту карты. Если банк, владеющий терминалом, установит в торговой точке неправильный МСС, он отдаст через платежную систему банку-эмитенту льготный interchange — не 1,5%, а 0,8%. В результате банк-нарушитель заработает на трансакции не 0,5%, а 1,2%, что на 0,7 п. п. больше.

Из-за экономии банков на комиссиях платежным системам страдают и клиенты: им не начисляется повышенный кешбэк в рамках программ лояльности кредитных организаций, выпустивших их карты. Как правило, стандартный размер начислений по таким программам составляет 1% от суммы операции, повышенный варьируется в пределах 3–10%. Это зависит именно от МСС торговых точек. Также клиентам могут начисляться мили, дающие возможность использовать их при покупке авиабилета. Если же МСС указан неверно, клиент вместо повышенного получит стандартный кешбэк, то есть до 10 раз меньше положенного.

В качестве примера источник «Известий» в одном из крупных российских банков привел ситуацию, когда известный сетевой магазин спорттоваров был классифицирован как супермаркет, в результате чего клиентам банка-эмитента не начислялся кешбэк, составлявший в этом случае 10% от суммы покупки.

— Действительно, торговые точки иногда имеют код МСС, отличный от их реальной экономической деятельности, — отметил в разговоре с «Известиями» руководитель управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов Райффайзенбанка Дамьен Леклер.

В Юникредитбанке подчеркнули, что «встречаются случаи, когда присвоенный торговой точке MCC не соответствует реальной категории торговой точки, что может привести к недоначислению повышенного кешбека».

— Такие обращения действительно поступают, — подтвердили информацию «Известий» в пресс-службе Россельхозбанка.

По словам Дамьена Леклера, следить за правильностью МСС — обязанность банка, заключившего договор с торговой точкой на установку POS-терминала. В случае выявления нарушений платежные системы могут оштрафовать кредитные организации на $10 тыс. за каждое. Сейчас платежные системы узнают о подобных нарушителях от банков-эмитентов, к которым обращаются клиенты, отслеживающие размер своего кешбэка.

Большинство опрошенных «Известиями» представителей финансовых учреждений уточнили, что пока такие обращения немногочисленны, потому что большинство граждан невнимательно относятся к размеру возвращенных на карту сумм (информация о них приходит с помощью смс). Банки-эмитенты в случае нарушений доначисляют гражданам повышенный кешбэк, и поэтому эксперты советуют гражданам внимательно отслеживать историю операций.