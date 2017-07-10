Объем взносов, уплаченных банками в фонд страхования вкладов (ФСВ) за четыре месяца 2017 года, составил 63,1 млрд рублей. Это на треть больше, чем за тот же период годом ранее. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов (АСВ). По словам представителей госкорпорации, увеличение объема взносов в ФСВ связано с ростом вкладов населения в банках, а также — с введением дифференцированной системы страховых взносов. Тем не менее АСВ придется обращаться за новым кредитом в Центробанк в случае отзыва лицензии хотя бы у одного крупного банка из топ-30 или санации двух-трех средне-крупных игроков, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

По данным АСВ, общий объем застрахованных вкладов на 1 мая составляет 24,1 трлн рублей, размер потенциальных выплат агентства — 16,4 трлн.

— Объем взносов, уплаченных банками в фонд с начала года, достиг 63,1 млрд рублей, — рассказали «Известиям» в АСВ. — За соответствующий период прошлого года банки уплатили на 38% меньше — 45,7 млрд. Увеличение объема взносов связано с ростом вкладов населения в банках, а также повышением в течение 2016–2017 годов базовой, дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов.

Со второго полугодия 2016 года банки вместо 0,1% стали отчислять 0,12% от объема вкладов по базовой ставке. Параллельно выросли дополнительная и повышенная дополнительная ставки отчислений. По ним банки расплачиваются с АСВ за сверхприбыльные депозиты, процент по которым превышает рекомендуемое ЦБ максимальное значение. При превышении базового уровня на 2–3 п.п. надбавка изначально составляла 20%, более чем на 3 п.п. — 150%. Со II квартала 2016 года дополнительная и повышенная дополнительная ставки были увеличены до 50 и 200% базовой ставки соответственно, а с IV квартала 2016-го повышенная дополнительная ставка равнялась 300% базовой.

Максимальная ставка, которую сейчас может безопасно предложить банк, составляет 11,1%. Но большинство кредитных организаций на данный момент не предлагают даже 10% годовых, максимальная доходность по депозитам — в районе 9%: на рынке и так избыточная ликвидность.

Поводом к повышению ставок в прошлом году стало то, что объем ФСВ стал истощаться из-за большого числа отозванных лицензий. За три последних года с рынка ушло более 300 кредитных организаций, только в прошлом году было отозвано 97 лицензий, с начала 2017-го — 26. В АСВ отметили, что сейчас госкорпорация по мере необходимости привлекает от Банка России средства из утвержденного кредита с лимитом 820 млрд рублей. Сейчас задолженность АСВ перед ЦБ составляет 657 млрд рублей. Таким образом, у АСВ есть «резерв» по кредитному лимиту в 163 млрд рублей. Но с I квартала 2017 года АСВ выбрало из одобренного кредита дополнительные 57 млрд рублей.

— Вклады за год выросли на 5,6%, значит, увеличение взносов в фонд страхования составило 48,3 млрд рублей, — отметил главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. — Еще 9,7 млрд рублей — дало повышение базовой ставки страховых взносов в фонд. 5,1 млрд рублей, скорее всего, были собраны за счет повышенных взносов в фонд страхования. То есть кредитных организаций, которые заплатили в фонд по дополнительной и повышенной дополнительной ставкам в фонд, не меньше сотни.

По словам Михаила Матовникова, несмотря на рост взносов в фонд страхования, его объем на текущий момент имеет отрицательное значение и этот отрицательный показатель растет.

— АСВ продолжает наращивать задолженность перед ЦБ, — добавил Михаил Матовников. — В прошлом году объем кредита ЦБ был пересмотрен три раза, и если АСВ выберет из него все средства, лимит кредитования может быть увеличен. Если будет нужно, лимит снова повысят, не стоит беспокоиться о конкретной сумме.

По словам Михаила Матовникова, АСВ придется обращаться за кредитом в случае, если без лицензии останется какой-либо крупный банк из топ-30 по активам.

— Пока темпы отзыва лицензий пошли на спад, — констатировал Михаил Матовников. — Но вероятность обращения АСВ за новым лимитом в ЦБ всё равно высока.

С ним согласны первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский и младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский. По словам последнего, кредитный лимит будет исчерпан за счет отзыва лицензии или необходимости санации двух-трех средне-крупных банков, что вполне вероятно в ближайший год. По словам Сергея Хотимского, интенсивность ухода малых и средних нарушителей с банковского рынка снижается, но для полной расчистки сегмента нельзя будет избежать сложных решений по некоторым крупным банкам.