Министерство финансов РФ и Банк России анализируют нарушения в сфере страхования заемщиков согласно поручению президента РФ по итогам Госсовета в мае (есть у «Известий»). Срок исполнения поручения — до 1 октября 2017 года.

В частности, Минфин и ЦБ проверяют нарушения, связанные с дискриминирующими условиями, включенными в договоры страхования, при которых вероятность получения выплат сведена до минимума в случае серьезных хронических заболеваний.

Эксперты предлагают запретить отказ в страховых выплатах заемщикам, узнавших о серьезных хронических заболеваниях уже после подписания договора, на законодательном уровне.

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Заемщиков защитят от дискриминации