Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Центробанком до 1 февраля провести оценку тарифной политики страховых компаний, в том числе на предмет обоснованности и адекватности уровню страховых рисков. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля в среду.

По поручению Путина, основное внимание в этом вопросе должно быть уделено состоянию конкурентной среды на рынке страхования за счет имеющегося у антимонопольного ведомства потенциала.

Помимо этого, президент поручил провести анализ эффективности мер, которые были направлены на развитие страховой деятельности, а также разработать единый подход к ее дальнейшему совершенствованию.

Кроме того, до сентября текущего года должна быть разработана единая база данных действующих договоров страхования имущества граждан и юридических лиц от рисков ЧС техногенного и природного характера, которая будет связана с единым госреестром и картой территорий с повышенным риском возникновения ЧС.