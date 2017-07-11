Чуть менее трети россиян (32%) рассказали, что постоянно задерживаются на работе, при этом компенсацию за сверхурочные получают лишь 11%, сообщает пресс-служба Роструда во вторник, 11 июля.

Опрос проводился ведомством в июне на портале «Работа в России». Участие в нем приняли около 2 тыс. человек.

Примерно 30% опрошенных заявили, что задерживаются редко — не чаще 1–2 раза в месяц, еще 28% — 1–2 раза в неделю. Только 10% участников опроса отметили, что никогда не задерживаются на работе.

В ведомстве напомнили, что за первые два часа работы, отработанные сверх установленной нормы рабочего времени, предусмотрена компенсация в полуторном размере, за последующие часы — не менее чем в двойном. По желанию работника повышенная оплата может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха.