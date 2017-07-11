Мощное землетрясение произошло в Японии
Мощное землетрясение произошло в Японии, была объявлена угроза цунами.
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Японии во вторник.
Как сообщается, эпицентр находился в префектуре Кагосима на глубине 10 км. Японское метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако позже предупреждение отметили.
Система, предупреждающая о надвигающихся землетрясениях, сработала заблаговременно, благодаря чему и удалось избежать жертв.
Данных об ущербе и разрушениях пока не поступало.
В настоящее время проверяется состояние атомных объектов на юге страны.
По последним данным, сбоев в работе АЭС нет, а радиационный фон в районе атомных электростанций остается без изменений.