Мощное землетрясение произошло в Японии, была объявлена угроза цунами.

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге Японии во вторник.

Как сообщается, эпицентр находился в префектуре Кагосима на глубине 10 км. Японское метеорологическое управление объявило угрозу цунами, однако позже предупреждение отметили.

Система, предупреждающая о надвигающихся землетрясениях, сработала заблаговременно, благодаря чему и удалось избежать жертв.

Данных об ущербе и разрушениях пока не поступало.

В настоящее время проверяется состояние атомных объектов на юге страны.

По последним данным, сбоев в работе АЭС нет, а радиационный фон в районе атомных электростанций остается без изменений.