По информации Геофизической службы РАН, у берегов Камчатки зафиксировано землятресение магнитудой 4,7.

Подземные толчки зафиксированы в Кроноцком заливе чуть выше мыса Шипунский. Эпицентр сейсмического события находится на глубине 45 км, что примерно в 140 км от Петропавловска-Камчатского.

Жители Петропавловска-Камчатского могли ощущать толчки силой до двух баллов в некоторых районах города, сообщается в МЧС.

В результате землетрясения пострадавших нет.