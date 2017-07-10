Миллион крон пожертвовал беженцам в Швеции британский певец Стинг. Призовые деньги от престижной шведской музыкальной премии Polar Music Priza исполнитель передал некоммерческому проекту, который организован в помощь молодым беженцам интегрироваться в музыку. Об этом сообщает сайт проекта.

Стинг подчеркнул, что для него получение премии Polar является большой честью, однако он рад пожертвовать призовые деньги на проект Songlines.

«Музыка может строить мосты, и этот проект обращает внимание на то, какую важную роль может сыграть музыка, чтобы дать молодым беженцам возможность сблизиться с новым обществом», - цитирует слова певца RT.

Переданные Стингом средства пойдут н организацию музыкальных лагерей, концертов и покупку музыкальных инструментов.