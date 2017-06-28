Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов в интервью «Известиям» рассказал, что британский исполнитель Стинг не спрашивал разрешения на использование фрагмента программы с его участием в своей знаменитой композиции Russians.

«Никакого разрешения не было вообще-то. Я когда услышал песню, был очень удивлен», — отметил он.

Кириллов также сообщил, что позже встретился с певцом.

«Однажды Иван Ургант пригласил меня к себе в программу, когда приезжал Стинг, он захотел со мной встретиться. Певец говорил на английском, я на русском, мы посмотрели друг на друга и разошлись. Вот и вся моя встреча с известным британским исполнителем», — рассказал он.

Диктор также добавил, что в 1980-е годы на телевидении была возможность с эфира смотреть западные телеканалы, например, CNN, по спутникам.

«А они могли видеть наши передачи, которые шли на орбиту. Это часов восемь-девять разницы. Поэтому у них в эфире я часто появлялся», — сказал Кириллов.

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