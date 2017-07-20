В Театральном музее им. А.А. Бахрушина открылась выставка «Песня революции» Федора Шаляпина. Севастополь. 1917». Череду юбилейных экспозиций, посвященных русской революции, главный театральный музей страны решил начать по-своему, посмотрев на судьбоносное для страны событие в художественном ракурсе.

100 лет назад, в июле 1917 года, в разгар Первой мировой войны и преддверии октябрьского переворота, в Севастополе состоялся грандиозный благотворительный концерт, организатором которого стал великий русский певец, решивший поднять моральный дух защитников отечества. Весь сбор от концерта он передал на нужды армии и флота. О том, что событие было неординарным, может свидетельствовать количество зрителей — 30 тыс. человек.

— Этот концерт в творческой биографии артиста был событием не случайным, а скорее закономерным, — считает президент Межрегионального Шаляпинского центра Юрий Тимофеев. — 1917 год был богат на события. Как писал Федор Иванович, политический переворот заставил зашевелиться все слои российского общества.

В своих мемуарах певец подчеркивал, что политика для него всегда оставалась на втором плане, больше всего его волновали люди. Его потрясала гибель солдат в кровавой мясорубке. Как мог он помочь? Только своими выступлениями, которые служили утешением и ободрением.

Летом 1917 года вместе с семьей Сергея Рахманинова Шаляпин отправился в Крым, где начал подготовку к концерту. Для осуществления задуманного нужны были хористы. Артист искал их на военных кораблях, куда ему был разрешен беспрепятственный вход. В итоге набралось два хора. Аккомпанировали Шаляпину два симфонических оркестра. Певец вышел на сцену в тельняшке и матросских клешах.

— Шаляпина слушала многотысячная разношерстная толпа: офицеры, матросы, солдаты, богатые дамы, сестры милосердия, инвалиды войны, съехавшиеся из всех госпиталей Севастополя, — рассказал «Известиям» генеральный директор музея Дмитрий Родионов. — Он исполнил свои любимые оперные произведения, романсы, народные песни. А в финале прозвучала «Песня революции», или гимн свободы, музыку и текст Шаляпин написал сам.

Композиторский талант остается неизвестной строкой в биографии знаменитого певца, так же как и меценатство. Примером для него был Савва Мамонтов. Шаляпин неоднократно организовывал благотворительные выступления. Но концерт в Севастополе стал самым грандиозным в карьере Шаляпина-благотворителя. Собранные средства были перечислены на нужды госпиталей.

Интересна история партитуры «Песни революции». По словам Дмитрия Родионова, текст ее был сразу же опубликован, а музыка долгое время считалась утерянной. Восстановить ее удалось с помощью Веры Арманд, дочери помощника Шаляпина. Во время концерта она была подростком, но запомнила «Песню». Ноты, написанные ее рукой, представлены на выставке.

Также в экспозиции можно увидеть декорации к спектаклям Шаляпина, эскизы костюмов, редкие звукозаписи, письма, программы, афиши, книги. Впервые представлены эксклюзивные фотографии из частных собраний коллекционеров Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе снимки, напоминающие о встречах артиста с Рахманиновым, Горьким, Чеховым, Буниным, Немировичем-Данченко и другими выдающимися людьми эпохи.

Выставка открыта до 27 августа.

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