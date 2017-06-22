Театральный музей имени Бахрушина открыл крупнейшую за последние четверть века ретроспективу Аристарха Лентулова — «Мистерия-буфф». После целого ряда экспозиций, представляющих творчество сооснователя объединения «Бубновый валет» в ряду работ современников, ценители русского авангарда наконец получили возможность проследить эволюцию стиля Лентулова в «сольном» формате.

Около 250 работ из Третьяковской галереи, Русского музея, самой Бахрушинки, региональных музеев и частных коллекций отражают не только художественный путь Лентулова, но историю российской живописи в целом. Холст 1908 года «Купальня», открывающий экспозицию, явно вдохновлен Клодом Моне. Но уже два года спустя художник создает «Зеленый пейзаж. Ветер», где буйство цвета важнее атмосферы и столь ценимых импрессионистами нюансов.

Для перехода от фовизма к кубизму понадобился всего год. В «Париже» (1911) дома превращаются в нагромождение квадратов и треугольников, хотя сохраняют узнаваемость. Пройдет еще пара лет, и в полотнах «Астры» и «Пейзаж. Скалы. Этюд» цветные пятна и геометрические формы почти полностью потеряют связь с реальностью. Впрочем, дальше в сторону абстракции Лентулов не пойдет. Зато постепенно в экспериментах выкристаллизуется стиль, с которым имя живописца и ассоциируется у публики.

Изображая храмы, кремли, города, Лентулов «разбивает» картинку на множество осколков и потом собирает их в деформированные конструкции, любуется причудливыми геометрическими и цветовыми сочетаниями и наивно-сюрреалистическим обаянием будто бы игрушечного, немного лубочного образа. Таков знаменитый третьяковский «Собор Василия Блаженного», но его-то на выставке нет — Третьяковская галерея не согласилась отдать знаковую работу из своей постоянной экспозиции.

Зато есть решенные в похожем ключе «Деревянная церковь» (1918), «Вид Нового Иерусалима» (1917), эскиз панно «Страстная площадь» (1917)… Отголоски этих мотивов слышны и в более поздних работах — например, акварель «Город будущего» демонстрирует ту же устремленность в прекрасное неведомое, что и архитектурные фантазии революционных лет.

И всё же с начала 1920-х годов его стиль заметно меняется. С определенной долей условности можно было бы определить новое направление как возвращение к традиции, а то и усмотреть в нем черты соцреализма. Но даже когда Лентулов изображает «Внутренний вид Новороссийского цементного завода» (1930), на первый план выходит не сюжет, а разноголосица ярких пятен и причудливая мелодика линий.

Помимо работ маслом в экспозиции представлено впечатляющее количество акварельных эскизов театральных костюмов и декораций (не случайно организатор выставки — Театральный музей). На театральную составляющую указывает и название выставки — «Мистерия-буфф». И хотя художником-постановщиком одноименной пьесы Маяковского выступил Казимир Малевич, организаторы экспозиции считают, что параллель оправданна.

— Жанр мистерии-буфф отражает художественное кредо Лентулова, — уверена куратор выставки Светлана Джафарова. — Ведь недаром Маяковский говорил, что Лентулов в живописи делает то, что поэт делал в литературе.