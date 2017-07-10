В Стратегии формирования здорового образа жизни населения, которую разработало Министерство здравоохранения, содержится информация об ограничении скрытой рекламы алкогольной продукции в художественных фильмах, телевизионных передачах и печатных изданиях.

Сейчас проект обсуждается экспертами и органами государственной власти во второй редакции.

Минздрав имеет ввиду товары, которые имитируют спиртную продукцию, хотя сами такой не являются. Также выступают против такой технологии скрытой рекламы как «продакт плейсмент». В последнем варианте демонстрируется продукт, который использует герои фильма, либо его логотип, или упоминание о качестве продукта.

Режиссер Владимир Бортко считает, что предложение Минздрава неуместно.

«Герой, например, хочет выпить. Где он это должен сделать, за кадром? А если он специально пьет с девушкой дорогое шампанское и хочет, чтобы она знала, что он купил именно этот напиток, как быть?», –– сообщил Бортко «Известиям».

Не поддерживает инициативу ведомства и председатель Союза потребителей России Петр Шелищ, который сказал, что не ограничение показа алкоголя в фильмах может привести к нарушению общего замысла.

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